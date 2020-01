Kommunalpolitik : Kerstin Jensen wird Oberbürgermeister-Kandidatin der CDU

In Krefeld bekannt als Organisatorin von „Spiel ohne Ranzen“: Die Rechtsanwältin Kerstin Jensen wird Oberbürgermeisterkandidatin der CDU Krefeld. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Überraschung: Die Frau, die seit vielen Jahren „Spiel ohne Ranzen“ organisiert, will das Krefelder Rathaus erobern.

CDU-Oberbürgermeisterkandidatin wird die Krefelder Rechtsanwältin Kerstin Jensen. In Krefeld ist sie bekannt als Vorsitzende des Vereins „Spiel ohne Ranzen“, der die beliebten Ferienspiele auf der Stadtwaldwiese am Beginn der Sommerferien organisiert. Dies hat der Kreisvorstand der CDU gerade bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Jensen ist seit 2011 Mitglied der CDU; vorher war sie FDP-Mitglied.

Damit steht das Tableau der relevanten Oberbürgermeisterkandidaten für Krefeld: Für die SPD tritt der amtierende Rathauschef Frank Meyer an, für die Grünen Ratsherr Thorsten Hansen. Die Kommunalwahl ist am 13. September 2020. An diesem Tag werden die Vertretungen der Städte, Gemeinden und Kreise sowie die Landräte, Oberbürgermeister und Bürgermeister gewählt. Damit läuft eine Wahlperiode für die nordrhein-westfälischen Kommunen ab, die ausnahmsweise 77 Monate betragen hat.