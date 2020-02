Politischer Aschermittwoch : Kerstin Jensen: „Brüllen bringt nix“

Krefeld Keine Visionen, sondern grundsolide Arbeit in den Kernaufgaben der Verwaltung: Das versprach die frisch gekürte Oberbürgermeisterkandidatin Kerstin Jensen beim Fischessen der CDU in Verberg.

Was überraschte, war die Art, wie sie das OB-Amt einordnete: Sie wolle keine Visionen entwickeln, sondern lieber über Leitgedanken reden. Es sei nicht Sache der Oberbürgermeisterin, ihr Bild von Krefeld allen aufzudrängen. So betonte sie auch die Grenzen dieses Amtes - für Jensen eine Bedingung für Erfolg, weil man so das Amt nicht überfordere und in den Kernaufgaben kraftvoll ausübe. Zurzeit, sagte sie unter Applaus, „bleibt zu viel liegen“.