Krefeld : Kempener Dezernent wird Linne-Nachfolger

Krefeld Zwei wichtige Personalien für Krefeld werden am Donnerstag im Rat entschieden. Carsten Beyer kommt, Thomas Visser wird offenbar nicht wiedergewählt.

(vo) Neuer Planungsdezernent von Krefeld wird aller Voraussicht nach der Kempener Technische Beigeordneter Marcus Beyer. Beyer hat sich am Montagabend den Fraktionen vorgestellt; es gilt als sicher, dass er bei der Wahl das Planungsdezernenten am Donnerstag im Rat eine Mehrheit bekommt und damit Nachfolger von Martin Linne wird, der seinerseits in seiner Heimatstadt Duisburg Beigeordneter für Personal und Stadtentwicklung geworden ist. Beyer lebt mit seiner Familie in Krefeld und ist auch in Krefeld aufgewachsen.

Nach dem Abitur am Krefelder Fichte-Gymnasium studierte Beyer in Wuppertal Bauingenieurwesen. Er bringt viel Verwaltungserfahrung mit und kennt die Region sehr gut. Schon seine Diplomarbeit schrieb er über die Ortsumgehung von Tönisberg. Beruflich angefangen hat er in Planungsbüros, wechselte dann in die Verwaltung, unter anderem in Viersen und vier Jahre lang in Krefeld. 2013 ging er nach Tönisvorst, wo er für „Immobilien und Stadtentwicklung“ zuständig war. Seit April 2018 ist er Beigeordneter in Kempen, jetzt folgt also der Wechsel nach Krefeld.