Christmas-Konzert in der Yayla-Arena in Krefeld : Was die Fans an der Kelly-Family lieben

Was die Fans an der Kelly-Family lieben

Christmas-Konzert in der Yayla-Arena in Krefeld

Die Kelly-Familiy beim Christmas Konzert in der Krefelder Yayla Arena – groß auf Video, klein in echt. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Schon Stunden vor Konzertbeginn standen die Fans der Kelly-Family vor der Yayla-Arena an. Wir sprachen mit einigen von ihnen, um dem Geheimnis des Erfolgs der Kellys auf die Spur zu kommen – das sogar über Generationen anhält.

Es sind Weihnachtsmützen mit dem Schriftzug „Kelly Familie“ zu sehen, andere tragen Blumenkränze im Haar, und auf einigen Köpfen leuchten Lichterketten. Doch egal, ob mit oder ohne Kopfbedeckung, überall vor der Yayla-Arena sind strahlende Gesichter zu sehen, denen die Erwartungsfreude auf die Kellys anzusehen ist. „Das ist mein viertes Konzert, und ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Gefühlt bin ich seit 100 Jahren ein Fan der Kelly-Familie. Schließlich kennt man sie von Kindesbeinen an“, sagt Sandra Bier und lacht. Ihre Freundin habe ihr damals zu Weihnachten die erste Konzertkarte geschenkt. Das Konzert habe sie mehr als nur begeistert, fügt sie an.

„Ihre Stimmen sind einfach nur beeindruckend, und das über die Jahre hinweg“, bemerkt Tanja Schroers, die sich genau daran erinnern kann, wie sie die Kellys vor über 15 Jahren in einer Kirche hat a cappella singen hören. „Die brauchen keine Instrumente. Die haben Stimmen, die sich einprägen“, sagt Schroers. Fan der Kelly-Familie ist sie schon, seit sie 13 war. „Ich besitze sämtliche CDs und Videokassetten. Die jetzige Konzertkarte ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von meinem Mann“, erzählt Schroers.

So reagiert Fortuna nach Lautern-Spiel

So reagiert Fortuna nach Lautern-Spiel : Diese Konsequenzen hat Fan-Eklat für Ultra-Szene

Eigens aus den Niederlanden, aus Groningen, ist Kitty des Vries angereist. „Es heißt Kelly-Familie, und man fühlt sich mit den Fans wie eine große Familie. Bei den Konzerten ist es wie ein Wiedersehen mit der Familie, die überall verstreut wohnt. Die Kellys haben eine spezielle Chemie“, sagt die Niederländerin. Wie viele Konzerte sie selber schon besucht kann sie nicht sagen. Es seien unzählige gewesen. Der letzte Konzert-Besuch war im März 2020 in Rotterdam. In den Niederlanden selber sei die Fangemeinde nicht so groß. Man kenne sich und sei durch eine WhatsApp-Gruppe vernetzt, erzählt sie. Das Krefelder Konzert ist daher auch der Treffpunkt für mehrere niederländische Fans, die sich vor Ort verabredet haben.