Großbrand im Affentropenhaus : Keine Umzugspläne für überlebende Schimpansen

Krefeld Nach dem dramatischen Brand im Affentropenhaus, bei dem 30 Tiere starben, sind die einzigen Überlebenden auf einem guten Weg.

Die westafrikanischen Schimpansen Bally (46) und Limbo (27) überlebten wie durch ein Wunder das Inferno. Den beiden gehe es sechs Tage nach dem Brand gesundheitlich gut. Sie hätten Verbrennungen an Händen, Füßen und im Gesicht, aber das Haarkleid sei vollständig erhalten, berichtete Zoo-Sprecherin Petra Schwinn am Montag. „Beide Tiere essen und trinken gut“, sagte sie. Aktuell seien sie noch zusammen in den Krankenräumen, würden aber in den nächsten Tagen den dritten, nicht einsehbaren Abschnitt der Gorilla-Garten-Innenanlage beziehen. „Wir spüren, dass ihnen die Betreuung durch die vertrauten Pfleger auch seelischen Halt gibt. Daher gibt es auch keine konkreten Umzugspläne“, berichtete Petra Schwinn.