Härtefallmanagement in Krefeld : Keine Mieterhöhung für arme Rentnerin

Quartiersmanager Tilmann Essner besucht die Mieterin Anna Wittemann, die auch einen Härtefall angemeldet hatte. Foto: Vonovia/Simon Bierwald | INDEED Photogra

Krefeld Was tun, wenn nach der Modernisierung die Miete steigt? Else R. (79) stellte wie 21 weitere Krefelder auch einen Härtefallantrag bei ihrer Wohnungsgesellschaft. Mit Erfolg. Sie darf für die alte Miete von 294,24 Euro kalt weiter in ihrem 53-Quadratmeter-Zuhause bleiben.