KOD überwacht Coronaschutzverordnung : Keine Brauchtumszonen – wo in Krefeld dat Trömmelche jeht

Krefeld Die Stadt bespricht die Regelungen rund um Karneval mit Vertretern von Gastronomie und Brauchtum. Ziel ist, sicher und verantwortungsvoll zu feiern.

Solche Veranstaltungen in den Gaststätten mit entsprechender Einlasskontrolle sind also möglich. Die Veranstaltungen dürfen allerdings nur von immunisierten Personen betreten werden, die zusätzlich auch einen negativen Coronatest (2G+) vorweisen können oder bereits eine dritte Impfung bzw. Boosterung erhalten haben. Die aktuelle Coronaschutzverordnung erlaubt private Feiern mit Tanz (auch in Gastronomie), ohne dass das Tanzen den Schwerpunkt der Veranstaltung bildet, sowie Karnevalsveranstaltungen und vergleichbare Brauchtumsveranstaltungen in Innenräumen (§ 4 Abs. 3 Nr. 6 CoronaSchVO).