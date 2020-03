Kostenpflichtiger Inhalt: Corona und Abitur : Keine Abi-Prüfung? So denken die Schüler

Soll es keine Abiturprüfungen geben, weil der Jahrgang mit einmaligen, auch: einmalig schwierigen Bedingungen zu kämpfen hat? Foto: Pixabay / Montage Schaulandt

Krefeld Zwei Hamburger Schüler fordern in einer bundesweiten Petition, die Abiturprüfungen auszusetzen und stattdessen Durchschnittsnoten zu ermitteln. Was sagen Krefelder Abiturienten dazu? Stimmen der Abi-Generation C wie Corona.