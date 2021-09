Krefeld will Schilder aufstellen : Eine Hecke soll Oppumer Gesamtschüler schützen

Die Promenade führt entlang der Schmiedestraße und kreuzt den Gesamtschul-Komplex Oppum. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Noch in diesem Monat will die Stadt drei mobile Schilder aufstellen, um auf die Gefahrensituation an Schmiedestraße und Kuhleshütte hinzuweisen. Ab Spätherbst soll außerdem eine Hecke gepflanzt werden.