Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) : Online-Plattform für mehr Sauberkeit

Im neuen Servicecenter (früher Barmer) am Ostwall: Oberbürgermeister Frank Meyer (r.) und der Leiter des Kommunalbetriebs Krefeld (KBK), Helmut Döpcke (neben Meyer) stellten gestern das neue Konzept Bürgerservice vor. Vor ihnen Joachim Klein und Eva Ullmann-Wunderlich vom Service-Team des KBK. Foto: Strücken/Strücken, Lothar

Am Montag wird die Online-Plattform „www.maak-et.de“ scharfgeschaltet. Bürger können dann per Smartphone vor Ort unkompliziert mit ein paar Klicks Probleme im Straßenbild, Mängel und Müllsünden mit Text und Fotos melden.

Wenn es klappt, ist es ein Quantensprung im Kampf für mehr Sauberkeit in Krefeld: Der Kommunalbetrieb Krefeld (KBK) stellt den Bürgerservice neu auf und weitet ihn personell aus. Unter dem Krieewelsch-Motto „Maak et“ (Mach es!) richtet der KBK eine neue Online-Plattform zur Meldung von Verschmutzung, Mängeln und Müll ein; innerhalb von einigen Wochen soll zudem ein Kundencenter am Ostwall als Anlaufstelle für jedermann mit Fragen und Problemen rund um das Thema Bürgerservice eröffnen. Und die Stadt wird drei Mülldetektive einstellen, die unter anderem die Aufgabe haben, Verursacher von wilden Müllkippen zu ermitteln. Oberbürgermeister Frank Meyer und Helmut Döpcke als KBK-Chef haben des Konzept gestern vorgestellt. „Mit der Gründung des Kommunalbetriebs ist es gelungen, viele technische und operative Dienstleistungen der Verwaltung zusammenzuführen, um sie zu optimieren und den Service für die Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Der Mängelmelder bietet für diese vielfältigen Aufgaben eine zentrale, gut erreichbare Kontaktmöglichkeit – auch um schneller reagieren zu können“, erklärte Meyer.

Die Online-Plattform wird am Montag, 8. April, freigeschaltet. Sie ist im Internet unter dem eingängigen Titel www.maak-et.de zu erreichen. Der Zugang soll so einfach wie möglich sein; deshalb ist es auch nicht nötig, eine App herunterzuladen. Jeder kann von seinem Smartphone (oder vom PC oder Laptop) aus mit wenigen Klicks seine Meldung machen und dazu auch Fotos hochladen. Die Idee ist es, dass Bürger an Ort und Stelle, wenn sie Unrat oder sonstwie Problematisches bis hin zum kurz vor dem Absturz stehenden Riesenast in einer Baumkrone sehen, dies schnell und unkompliziert melden können. Wer mag, kann (wohlgemerkt: freiwillig) auch seine Mailadresse oder eine Telefonnummer angeben – falls sich Nachfragen vom KBK etwa über den genauen Standort einer Schadensstelle ergeben.

Info Die Service-Plattform: Was man melden kann Internetadresse www.maak-et.de (Krieewelch für „mach es!“) Was man melden kann Mit dem Start der Plattform am 8.April kann jeder zu folgenden Themen etwas online melden: – Straßen Markierungen und Beschilderungen; Beleuchtung auf Wegen und Straßen, Ampeln, Gehweg- und Straßenreinigung, Winterdienst, Schlaglöcher – Abfall Müllablagerungen, Hundekot, Schrottfahrzeuge und -räder, Hundekotstationen, öffentliche Papierkörbe, Depotcontainer

Die Meldungen werden nach Prüfung auf Stichhaltigkeit und juristische Unbedenklichkeit auch auf der Seite sichtbar sein. Man kann dann auf einer Karte nachvollziehen, wo was gemeldet ist – auch deshalb, um Mehrfachmeldungen vorzubeugen.

Die Mitarbeiter beim KBK werden die Schadensmeldungen nach einem Ticketsystem analysieren, zuordnen und – auch dieses Versprechen ist mit der Einrichtung der Internetseite verbunden – zügig bearbeitet sowie das Problem beheben. Auch Meldungen, die nicht in die Zuständigkeit der KBK fallen, sollen nach Möglichkeit weitergeleitet werden, etwa dann, wenn es um den Bahnhof oder Straßen geht, für die das Land zuständig sind.

An der Eröffnung des Servicecenters (Adresse: Ostwall 175) wird noch gearbeitet. Es soll in den nächsten Wochen zugänglich werden. Die Öffnungszeiten sollen deutlich über die jetzige Kernarbeitszeit der KBK-Mitarbeiter (9 bis 12.30 und 14 bis 15.30 Uhr) hinausgehen; die genauen Modalitäten werden noch festgelegt. Das Servicecenter soll Anlaufstelle für Bürger rund um Fragen zum Kommunalbetrieb sein; die Mitarbeiter dort vermitteln und helfen weiter. Zurzeit arbeiten dort bereits vier Leute, zwei sollen dazukommen und schwerpunktmäßig Ansprechpartner für die Bürger sein. Krefeld agiert bei all dem nicht im luftleeren Raum: Diese Art Plattform ist bereits in Köln und Bonn erprobt, München arbeitet daran.