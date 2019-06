Einbürgerung : Kaum Interesse am deutschen Pass – 70 Prozent Rückgang

Krefeld Im vergangenen Jahr haben sich 333 Krefelder einbürgern lassen. Vor rund 20 Jahren waren es noch 1089 Personen.

Bemerkenswert: In der Regel lebten die Krefelder bereits 15 bis 20 in Deutschland ehe sie sich für den deutsche Pass entschieden. Allerdings schreibt das Gesetz auch vor, dass sie sich zuvor mindestens acht Jahre lang legal in Deutschland haben aufhalten müssen. Die Schere zwischen der Zahl der Einbürgerungen und der Einwohnerzahl von Personen mit ausländischen Pass driftet in Krefeld immer weiter auseinander.