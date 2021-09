Uerdinger Heimat-Wochenende : „Solche Sonntage entwickeln sich zu Familiensonntagen“

Krefeld Reger Zuspruch in Uerdingen: Das neue Konzept des verkaufsoffenen Sonntags war ein Erfolg. Die Dezentralisierung ist gut angenommen worden.

Dezentrales Angebot, Akzente für Erwachsene, Akzente für Kinder: Das neue Konzept des Uerdinger Kaufmannsbundes für einen verkaufsoffenen Sonntag ist gut angenommen worden und hat eine neue Ausprägung beim Publikum bewirkt: „Solche Sonntage entwickeln sich sehr stark zu Familiensonntagen“, sagt Kaufmannsbund-Vorsitzender Uwe Rutkowski in der Bilanz auf Anfrage, „vor drei, vier Jahren hat man noch überwiegend Pärchen gesehen. So war für jeden etwas dabei. Und die Besucher haben in starkem Maße das Rad oder den ÖPNV benutzt; die Fahrradparkplätze jedenfalls waren sehr gut frequentiert.“