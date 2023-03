Schließung zum 31. Januar 2024 Krefeld gründet Taskforce zur Zukunft des Kaufhof-Gebäudes

Der Warenhausstandort Krefeld hat bei Galeria Karstadt Kaufhof keine Zukunft. Die Filiale am Neumarkt soll am 31. Januar 2024 für immer ihre Türen schließen. Insgesamt trifft es nach aktueller Sachlage 52 Kaufhäuser in zwei Gruppen. In den betroffenen Städten hat nun das große Rätselraten begonnen. Wie kann die Lücke in der City künftig geschlossen, wie die Immobilie genutzt, die Umgebung belebt werden?