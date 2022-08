FDP und CDU zweifeln an Sinnhaftigkeit : Kauf eines Heißluftballons steht auf dem Prüfstand

Krefeld FDP und CDU halten eine Anschaffung von einem Ballon im Krefeld-Design und von mobilen Schwimmbassins in Krisenzeiten für ungemessen.

Für die Anschaffung des Heißluftballons, der im Anschluss an das Jubiläumsjahr auch weiter zu Werbezwecken für die Stadt Krefeld im Einsatz sein soll, beziffert der Investitionsbericht des Kämmerers Kosten in Höhe von insgesamt 68.000 Euro. Vor der Freigabe der benötigten Mittel wünscht der FDP-Ratsherr Joachim Heitmann ein entsprechendes Gespräch mit den anderen Fraktionsvorsitzenden.

Doch nicht nur der Ballon sei seiner Auffassung nach zu überdenken, sondern auch „dieses Schwimmbassin“ auf dem Westwall. „Wenn man den Leuten sagt, bitte wässert demnächst eure Gärten nicht mehr, und sie auffordert nicht mehr ins Schwimmbad zu gehen oder in den Bädern die Temperatur absenkt, da muss man sich fragen, ob diese Programmpunkte noch in diese Zeit passen.“ Die Politik fordere den Bürgern im Moment sehr viel ab, so Heitmann, er wünsche sich daher „dass wir noch einmal freundschaftlich über diese Maßnahmen sprechen.“ Man müsse ein großes Fragezeichen hinter die Maßnahmen setzen und sich selbstkritisch fragen, ob es Sinn mache, für solche Aktionen in der augenblicklichen Zeit Geld auszugeben.