Konzerte in Krefeld: Katzenkrimi mit Orgelmusik für Kinder

Krefeld Mit einer neuen Konzertreihe in der Alten Kirche möchte die Kirchenmusikerin Christiane Böckeler Kindern das Orgelspiel nahe bringen. Zum Auftakt am 13. Januar gibt es einen musikalischen Krimi nach den Brüdern Grimm.

Manche Leute empfinden die Kirchenorgel als machtvolles Instrument, dessen Klangwucht einschüchternd wirkt. Christiane Böckeler, Kirchenmusikerin der evangelischen Gemeinde Alt-Krefeld, sieht eher die reiche Klangfülle und die ungeheure Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten einer Orgel, dazu das Zusammenwirken vieler Einzelteile, das ein geschlossenes Ganzes ergibt, bei dem der Organist zwar klein wirkt vor der Pfeifenorgel, die Elemente aus Musik, Physik, Architektur, Mathematik und Kunst sich aber vollkommen vereinigen. Der Organist spielt mit vollem Körpereinsatz. Er bedient Tasten, Register, Fußpedale und wird so eins mit dem Instrument. „Die Orgel hat unfassbar viele Möglichkeiten“, begeistert sich Böckeler, „sie kann witzige Klangfarben annehmen, je nachdem, wie ich das möglich mache. Vom Gedanken her ist die Orgel der erste Synthesizer.“

Mit einem 35-minütigen Kinderorgelkonzert in der Alten Kirche, das den Anfang einer Konzertreihe bildet, will die engagierte Musikerin die kreativen Möglichkeiten einer Orgel jetzt den Kindern im Grundschulalter aufschlüsseln. Im Wechselspiel mit der Erzählerin Paula Emmrich vom Krefeld-Mönchengladbacher Gemeinschaftstheater entwickelt Böckeler die Handlung eines kindgerechten Krimis, den die Ludwigshafener Theatermacherin Bärbel Mayer in Anlehnung an das Grimmsche Märchen „Der gestiefelte Kater“ geschrieben hat: Kommissar Rattratt findet im Kellerverlies des Zauberers Singsing Indizien für ein schlimmes Verbrechen. Oben im Schlosssaal vermählt sich gerade die Königstocher mit einem völlig mittellosen Bauern, was den Verdacht des Kommissars erregt. Dieser verfolgt die Spuren eines Stiefels und einer Katzenfährte. Die Lösung des Falles ist nicht so einfach wie anfangs gedacht. Gut, dass der an die Figur des Pink Panthers erinnernde Kater Sir Heinz dem Kommissar auf die Sprünge helfen kann.