Kirche : Katrin Fürhoff wird neue Pfarrerin für Oppum

Krefeld (vo) Katrin Fürhoff heißt die neue Pfarrerin für die evangelische Kirchengemeinde Oppum. Sie beginnt ihren Dienst am 1. Februar und wird am 16. Februar in der Auferstehungskirche, Buschdonk 42a, im Gottesdienst ab 15 Uhr in ihr Amt eingeführt.

Kathrin Führhoff ist Jahrgang 1965; sie studierte Theologie in Münster und Heidelberg und ist seit 1997 Pfarrerin. Von 1997 bis 2000 arbeitet sie in der Evangelischen Tersteegen Kirchengemeinde in Düsseldorf, seit 1997 in der Ökumenischen Telefonseelsorge Krefeld-Mönchengladbach-Rheydt-Viersen in den Bereichen Seelsorge, Eheberatung, Beratung, Suizidprävention und Krisenintervention. Sie war auch für Ausbildung und Supervision der ehrenamtlich Mitarbeiter zuständig. Seit 2010 arbeitete sie für die Friedenskirchengemeinde Krefeld und wechselte von dort in eine Gemeinde in Duisburg. Von 2005 bis 2006 war sie Pädagogische Mitarbeiterin in der stationären Jugendhilfeeinrichtung „Haus Elim“ im Neukirchner Erziehungsverein auf einer Intensivgruppe für traumatisierte Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren und hat dabei auch Jugendlichen und ihrer Familien beraten. Fürhoff wurde in Bielefeld geboren, lebt in Krefeld und ist verheiratet mit Jörg Fürhoff, Pfarrer am Berufskolleg Uerdingen; sie ist Mutter von zwei Kindern. Jetzt kehrt sie auch beruflich nach Krefeld zurück. Sie tritt die Nachfolge von Pfarrer Volker Hülsdonk an, der Landespolizeipfarrer geworden ist.