Krefelder Verwaltung : Die neue Frau für Umwelt und Verbraucherschutz

Oberbürgermeister Frank Meyer (l.) begrüßte die neue Leiterin des Fachbereichs Umwelt und Verbraucherschutz, Kathrin Gardner, und ihren Ehemann Alexander. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Kathrin Gardner will Probleme „ohne Behörden-Pingpong“ angehen. Jetzt wurde sie offiziell ins Amt eingeführt.

(RP) Kathrin Gardner ist jetzt offiziell in ihr Amt als neue Leiterin des Fachbereichs Umwelt und Verbraucherschutz eingeführt worden. Bisher war sie Leiterin der Rechtsberatung und stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Recht und Ordnung der Stadt Leverkusen. Sie hat das Amt in der Seidenstadt am 1. Oktober angetreten und es von Bernhard Plenker übernommen, der in den Ruhestand verabschiedet worden ist. „Was Sie tun, wird das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger berühren“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer und erwähnte Themen, die im Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz verortet sind: Klimaschutz-Konzept, Schutz von Boden, Wasser und Luft und die Belange des Veterinäramts. Er plant zusammen mit anderen Fachbereichen Erholungsräume innerhalb der Stadt. Er wolle keinen Druck aufbauen, „aber da kommt möglicherweise einiges an Arbeit auf Sie zu“, sagte er. „Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass Sie sich davon bange machen lassen: Wer Ihnen seit Ihrem Amtsantritt vor knapp drei Monaten persönlich begegnet ist, der erlebt eine junge Frau, die viel positive Energie und eine erfrischende Offenheit ausstrahlt, die auf Menschen zugeht, ihnen zuhört und die kein Problem damit hat, Themen schnell und direkt anzusprechen.“ Sie habe „keinen Bock auf Behörden-Pingpong“, zitiete der OB sie.

Gardner, verheiratet und Mutter einer Tochter, wohnt seit 2015 in Verberg. Gebürtig stammt sie aus Münster, studiert hat sie mit Schwerpunkt Völker- und Europarecht in Osnabrück, Köln und Portugal und während des Referendariats war sie beim Landgericht, der Staatsanwaltschaft, in Kanzleien und Konsulaten tätig sowie in der Staatskanzlei in Düsseldorf. Nach dem Studium wurde sie Justiziarin im öffentlichen Dienst, erst bei der Stadt Gelsenkirchen, dann bei der Stadt Leverkusen, wo sie im Mai 2018 zur stellvertretenden Leiterin des Fachbereichs Recht und Ordnung aufstieg. Meyer: „Trotz ihrer allgemeinen juristischen Vorbildung kennt sich Kathrin Gardner trotzdem auch spezifisch in Umweltthemen aus, weil sie diesen Fachbereich bei der Stadt Leverkusen jahrelang juristisch beraten hat: Sie verbindet also die Innensicht mit der Außenperspektive – vermutlich ein unschätzbarer Vorteil, gerade zum Einstieg.“