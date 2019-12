Weihnachtsgericht : Kartoffelsalat – Tipps fürs liebste Weihnachtsgericht

Krefeld Alle Umfragen belegen: Die Deutschen essen an Heiligabend mit Abstand am liebsten Kartoffelsalat mit Würstchen. Dafür gibt es historische und alltagsplausible Gründe. Wir fragten nach, wie man diesen Klassiker unterm Tannenbaum verfeinern kann. Der Küchenchef von Feinkost Franken erläutert ein paar Tipps und Tricks für diesen Salat.

Es gibt dazu einige historische Thesen und eine Reihe von Plausibilitätserwägungen. Bekanntlich kommt Weihnachten jedes Jahr am 24.Dezember völlig überraschend; viele arbeiten bis zum Anschlag. Kartoffelsalat lässt sich in dieser Zeit der Zeitknappheit rasch vorbereiten; und er schmeckt auch noch besonders gut, wenn er eine Nacht durchgezogen ist. Die säuerliche Grundnote ist ein willkommenes Gegengewicht zu Stollen, Lebkuchen, Marzipan und wie derlei weihnachtliche Süßspeisen heißen. Man muss auch nicht unbedingt die kunstpreisverdächtige Weihnachtstischtafel gestalten – Teller, Schüssel, Würstchenplatte reichen. Auch ein Sitzordnung (sehr heikel!) muss nicht gefunden werden. Jeder kann sich mit seinem Teller zwanglos so hinsetzen, wie er es mag.

Die zentrale historische These ist wie alles rund um Weihnachten ehrwürdig: Demnach gab es früher eine zweite Fastenzeit, die sogenannte Philippus-Fastenzeit. Sie entsprach dem vierwöchigen Advent in den westlichen Kirchen, wie überhaupt der Begriff der „Weihnachtsfastenzeit“ in den orthodoxen Kirchen verbreiteter ist als der Advent-Begriff. Die Kartoffel gehörte in der Fastenzeit zu den erlaubten Lebensmitteln. Als preiswertes Arme-Leute-Essen, so sagt man auch, erinnerte die Kartoffel zudem an die Dürftigkeit, in der Maria und Josef mit dem Jesuskind in der Heiligen Nacht nächtigen mussten.