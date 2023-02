Karneval in Krefeld 2023 Hier ziehen die Züge durch Krefeld

Stahldorf Der Stahldorfer Kinderkarnevalszug steht unter dem Motto „Stahldorf rockt in 104 Tagen um die Welt!“ und wird vom Verein „Kinderkarneval Stahldorf 1972“ organisiert. Los geht es um 12.11 Uhr. In diesem Jahr werden wohl wieder bis zu 15 Gruppen an dem Zug teilnehmen und damit bis zu 450 Kinder. Der Zugweg in Stahldorf: Limbourgplatz, Vulkanstraße, Remscheider Straße Richtung Mühlenfeld, Insbrucker und Salzburger Straße, Tiroler Weg, Neulandstraße, Wehrhahnweg, Limbourgstraße, Vulkanstraße zur Bonifatiuskirche. Der Zug löst sich auf der Burgersstraße wieder auf.