Brauchtum in Krefeld : Karnevalsprinzenpaar Lars I. und Monique I. stellt sein Kabinett vor

Das Krefelder Prinzenpaar und seine Minister bei einem Besuch der Brauerei Königshof. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Auf ein Neues: Zum zweiten Mal treten Lars und Monique Czichon als Krefelder Prinzenpaar an, nachdem die jüngste Session wegen der Pandemie ausfallen musste.

„Alles im Lack“, lautet das Motto der Krefelder Karnevalisten in der Session 2021/ 22. Das teilte das Comitée Crefelder Carneval (CCC) gestern mit. Das Motto kommt nicht von ungefähr. Denn Krefelds alter, neuer Prinz, Lars I., ist Inhaber eines Lackier- und Karosseriefachbetriebs. Der gebürtige Tönisvorster Lars Czichon wird wie berichtet auch in dieser Session mit seiner Frau Monique I., gebürtige Crones, die Krefelder Narrenschar anführen. Er hofft sehr, dass er sich in diesem Jahr seinen Kindheitstraum nun endlich erfüllen kann, nachdem die Pandemie den Karnevalisten in der vergangenen Session einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte.

Darauf hofft auch CCC-Präsident Peter Bossert und sagt: „Es sei uns erlaubt, hoffnungsvoll in eine Zukunft zu blicken, in der es wieder möglich ist, Veranstaltungen zu inszenieren und miteinander zu feiern. Dabei werden sicher in absehbarer Zeit noch einschränkende Regeln zu beachten sein. Da die Planung und die Vorbereitung einer kompletten Karnevals-Session eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, müssen das CCC und seine angeschlossenen Vereine trotz aller Unwägbarkeiten spätestens jetzt damit beginnen.“

Zum jecken Kabinett gehören neben Ehepaar Czichon Frederic Andree, Minister für „Häbbe kömmt van Halde“, Ute Kanschik, Ministerin für „all tusaame joot uutsieehn“, Dieter Nieendick, Minister für „Jruesele on Kaplooensjemöit“, Karsten Thomas, Minister für „jooe Tüen on Ordensjedöns“ sowie Marcel van Ool, Minister für „Frieemels-Krooem on vüel Bling Bling “. Adjutant des Prinzen ist einmal mehr Georg „Schorsch“ Wanraths, die Prinzessin wird begleitet von Simon Reynen.

Die Inthronisation ist voraussichtlich am 11. November um 11.11 Uhr. Einen Tag später soll um 20.11 Uhr die Prinzenproklamation im Seidenweberhaus gefeiert werden.