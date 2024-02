Karneval in Krefeld 2024 Darf OB Meyer zu Römmelströpp werden? – Über Politik und Narretei

In Krefeld geht seit mehreren Jahren Oberbürgermeister Frank Meyer in die Bütt und veralbert als Hausmeister Römmelströpp ein bisschen das Rathaus, ein bisschen sich selbst und ein bisschen mehr Ratsmitglieder, die ihm übers Jahr in die Quere gekommen sind. Aber wieso Oberbürgermeister, wieso Hausmeister, wieso Bütt? Sollten nicht Narren der Macht den Spiegel vorhalten – wieso hält jetzt die Macht den Narren den Spiegel vor?