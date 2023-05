Krefelds neues Prinzenpaar Tierisch Jeck in den Karneval starten

Krefeld · In Krefeld stehen Dirk und Stefanie Steinmetz in den Startlöchern. Sie sind das neue Prinzenpaar der Stadt Krefeld in der Session 2024. Ihr Motto „Krie-ewel – Tierisch Jeck“.

15.05.2023, 18:04 Uhr

Peter Bossers, Präsident des Comitée Crefelder Carneval (l.), und Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer (r.) freuen sich, mit Dirk und Stefanie Steinmetz erfahrene Karnevalisten als neues Prinzenpaar begrüßen zu dürfen. Foto: Bianca Treffer

Von Bianca Treffer

Die Vorfreude ist Dirk und Stefanie Steinmetz anzusehen. Das Krefelder Ehepaar strahlt. Am 12. Januar 2024 legen sie ihren Nachnamen ab und werden zu Prinz Dirk III. und Prinzessin Steffi II. Die beiden sind das Prinzenpaar der Stadt Krefeld 2024 und das Datum im Januar ist das der Proklamation. „Wir können uns auf zwei bekannte Gesichter aus dem Krefelder Karneval freuen. Sie sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen, die diese Aufgabe mit sich bringt. Es ist ein karnevalistischer Lebenstraum, der aber auch eine Menge an Arbeit und Verantwortung mit sich bringt“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer bei der Vorstellung im Rathaus.