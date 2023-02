Sturm aufs Krefelder Rathaus an Altweiber Möhnen machen Meyer mit Kuchen gefügig

Für Leigraf ein besonderer Tag. „Es tut gut, sowas wieder machen zu können. In den vergangenen zwei Jahren hat es schon sehr gefehlt. Wir haben mit unseren Weibern schon eine sehr gute Gruppe und ein tol­les Verhältnis. Wir treffen uns mehrfach im Jahr und haben mittler­weile die Trinas aus Hüls dabei. Das ist schon eine tolle Truppe und macht viel Spaß“, sagt sie und legt dann, ganz in karnevalistischer Tradition, eine vollmundige Aussage nach. „Die Politik kann halt nix. Die Schlaglöcher in der Stadt sind ja eher geplanter Schwangerschafts­abbruch. So kriegt man keine neuen Menschen in die Stadt. Unser Ziel ist, dass wir das klar machen. Wer so viele Weiber unter Kontrolle halten kann, der kann das auch mit einem Rathaus. Mittwoch sind die Straßen klar, da bin ich sicher“, prahlt sie augenzwinkernd.