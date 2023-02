Karneval in Krefeld Wann und wo die Züge ziehen

In diesem Jahr ziehen in Krefeld immerhin sechs Karnevalszüge: der große durch Krefeld, der ebenfalls große Breetlookzug durch Hüls, der auch stattliche Tulpensonntagszug in Uerdingen, die Kinderkarnevalszüge in Stahldorf und Verberg sowie der Karnevalszug Gellep-Stratum. Die Oppumer Zug startet erst wieder 2024. Die Oppumer haben mit der Wiederaufnahme der Züge im Jahr 2001 beschlossen, wie die Hülser, alle zwei Jahre zu ziehen.