Karnevalsgesellschaft besteht seit 22 Jahren Warum es Zeit ist, den Rosa Jecken einen Orden zu verleihen

Als sich die Stadt Krefeld 2018 erstmals am „Roze Zaterdag“-Jahr der Niederlande beteiligte waren von Anfang an auch die Rosa Jecken mit im Boot. Das Rosa-Samstag-Jahr wird in den Niederlanden seit 1977 begangen; eine Stadt übernimmt jeweils die Federführung für ein Jahr und richtet zahlreiche Veranstaltungen aus, in denen für Toleranz gegenüber allen sexuellen Ausrichtungen geworben wird. Höhepunkt ist ein farbenprächtiger und fröhlicher Umzug am „rosa Samstag“. 2018/ 2019 übernahm Krefelds Partnerstadt Venlo diese Rolle, Krefeld beteiligte sich. Die Rosa Jecken haben dann ihre Sitzung in 2019 unter das Motto „Grenzenlos Rosa — du und ich“ gestellt, angelehnt an den Roze Zaterdag und als Fest für ein tolerantes Miteinander mit Schwulen, Lesben, Transgenders, Intersexuellen sowie anderen sexuellen Minderheiten ausgerichtet, an dem auch Ehrengäste aus Venlo teilgenommen hatten. Zudem hatte der Bockumer Schlagersänger Aleks Schmidt im Auftrag der Rosa Jecken extra für den Roze Zaterdag das Lied „Grenzenlos Rosa – du und ich“ komponiert.