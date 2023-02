Karneval in Krefeld 2023 Hier sind die größten Karnevalspartys in Krefeld

Partys

Altweiber-Donnerstag, 16. Februar

Innenstadt Das traditionelle Altweibertreiben findet auch in diesem

Jahr wieder in der Krefelder Innenstadt in der Gaststätte an der

Mariannenstraße 117 statt. Los

geht es um 11.11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltet wird

die Party von der KG Rosa

Jecken Krefeld 2001 e.V..