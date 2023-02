Altweiber-Brauchtum Krefelds Obermöhne Gabriele Leigraf hört auf

Sie ist eine Institution: Gabriele Leigraf, die 1995 als Karnevalsprinzessin den Kreis der „Kri-iewelsche aal Wiever“ ins Leben rief und damit dem Rathaussturm Witz und Würze gab, legt die Führung der Gruppe in jüngere Hände. Sie war in diesem Jahr das letzte Mal bei einem Rathaussturm an der Spitze dabei. Die „aal Wiever“ sind heute ein Kreis von rund 50 Frauen, die diesen Brauch – die Möhnen stürmen das in Krefeld noch rein männliche Zentrum der Macht – aufrechterhalten. Man darf sagen: Für Leigraf hatte das närrische Spiel (wie jedes Narrenspiel) einen ernsten Kern: Sie hat immer auch versucht, die Gleichberechtigung voranzutreiben. Hinter der Möhnenmaske steckte stets auch ein politisch denkender Kopf: „Wenn ich meine kleinen Ansprachen bei unseren Aufzügen halte,“ sagte sie im RP-Interview, „ziehe ich nicht über Männer her, aber ich hebe hervor, dass wir Frauen taffe Weiber sind, die etwas leisten und die Respekt verdient haben.“