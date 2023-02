Karneval in Krefeld 2023 Mösche öffnen Elferrat für Frauen

Das sieht auch Präsident Jörissen so. „Egal ob Männer oder Frauen, in einem Verein muss jeder mitziehen. Wir haben das Schiff in eine neue Zeit gebracht, Frauen finden sich hier wieder.“ Eine Revolution ist es auch für ihn nicht. „Das hat niemand gefordert, es hat sich so ergeben. Keiner musste mich zwingen, wir haben einfach die Zeichen der Zeit erkannt“, sagt er.