Karneval in Krefeld 2023 Rekord – 180.000 Menschen beim Rosenmontagszug

Einzig die an Karneval gern ge­pflegte politische Stellungnahme blieb in Krefeld wie so oft aus. Ob Ukraine-Krieg, Klimakrise oder Surfpark: Die Karnevalisten der Stadt hielten sich, anders als die Jecken in Köln oder Düsseldorf, mit Stellungnahmen zurück. Im Vordergrund stehen in Krefeld traditionell der reine, unpolitische Spaß und die Kinder. Die feiern entsprechend ausgelassen und flitzen rund um die Wagen, um möglichst viele Süßigkeiten zu ergattern. Auch scheint es zumindest, als sei die Freude an der Verkleidung nach drei Jahren Pause umso größer. Nicht nur die Allerjüngsten, für die es eine persönliche Premiere ist, sondern auch ältere Kinder und Jugendliche versprühen reine Freude. Das ist sicher einer der Hauptgründe für die ausgemachte Friedlichkeit, die den Zug 2023 auszeichnet.