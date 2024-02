Karneval in Krefeld – ein Rückblick Maskensteuer und doppelte Prinzen in der Seidenstadt

Die Einstellung zum tollen Treiben änderte sich über die Jahrhunderte bei den Herrschern in der Grafschaft. Das Volk trieb es einfach zu doll an den Fastnachtstagen. Bereits im 15. Jahrhundert bemühte sich die Obrigkeit Männer, Frauen und Kinder durch Polizeiverordnungen in ihrem Feiern einzuschränken. In einer Polizeiverordnung aus dem 16. Jahrhundert steht: „Item kein vastelabensspiel sollen überall gehalten werden, und sonderlich daß Umblauffen der jungesellen mit pfeiffen, trommeln und basanern zu jagen oder etwaß zo holen, verboten uff eine poen jede persohn, so dabeys befunden von 5 ggld.“ Es sollten noch andere Polizeiverordnungen, Verbote und Einschränkungen folgen, die in den nächsten Jahrhunderten von Preußen, Oraniern oder Franzosen in Krefeld bekannt gemacht wurden. Dabei richtete sich das Augenmerk der jeweils herrschenden Fraktion immer wieder auf das Ersteigern von Mädchen, das Herumziehen mit Trommeln und die Fastnachtsspiele. Die stete Wiederholung der Verbote beweist indes nur ihre Unwirksamkeit.