Prinzenproklamation Krefeld im Seidenweberhaus : Lars I. und Monique I. begeistern die Narren

Krefeld Das Comitèe Crefelder Carneval (CCC) hatte fürs Wochenende zur Prinzenproklamation ins Seidenweberhaus geladen. Es galt die 2G-Regel. „Wir sind sehr, sehr froh, endlich unser Amt antreten zu dürfen“, erklärt Lars I.

Nach diesen aufmunternden Worten zeigte das bestens aufgelegte Paar einen Film, der, im Stil von „Die Sendung mit der Maus“, erklärte, wie die beiden an ihre hochmotivierten Minister gekommen sind. Demnach fanden die beiden erst einen Brief vom CCC im Briefkasten, in dem stand, dass sie das neue Prinzenpaar sein dürfen. Gleich nach der frohen Botschaft stiegen sie in ihr Auto und holten ihre Minister in ganz Krefeld ab. Zwischendurch winkten sie in die Kamera, Kommentar aus dem Off: „Die winken generell gerne.“ Nach dem charmant-amüsanten Film präsentierten Lars und seine Monique das Prinzenpaarlied. Das heißt, verständlicherweise, „Wir sind endlich da!“ und verdeutlicht, wie toll es die „Blaublüter“ finden, nach langer Wartezeit nun das närrische Zepter in den Händen zu halten.