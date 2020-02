Karneval in Hüls : 44. Kinderprinzenpaar: Jeckes Jubiläum bei Jux und Klamau

Krefeld Der Hülser Kinderkarneval wird in diesem Jahr mit einer besonderen Aktion gefeiert: Jux und Klamau wird Baum Juxi pflanzen.

Nach der Begrüßung der Präsidentin von Jux und Klamau, Kerstin Gries-Bernaid, schunkelten sich die Gäste warm. In Erwartung des neuen Kinderprinzenpaares wurde der alte Hofstaat noch einmal auf die Bühne gebeten. Und da 2020 das 44. Kinderprinzenpaar proklamiert wird und es 44 Arten gibt, das Haus des Nikolaus zu zeichnen, schlug die Präsidentin einen Zeichen-Wettstreit vor. Jeweils ein Kind und ein Erwachsener zeichneten ein Haus um die Wette – am Ende haben die Kinder die Erwachsenen besiegt. Siegesprämie: ein großes Eisessen auf Kosten der Präsidentin.

Es folgte der Einzug der neuen Hoheiten und ihres Hofstaats. Robin Saß (12) und Lucy Sendler (12) sind als Kinderprinzenpaar ausgewählt worden. Das Prinzenpaar und ihre Paginnen, Kara Stoffelen (9) und Lilli Wolters (8) sowie Standartenträger Lasse Windrath (8) haben sich in einem Zeltlager kennengelernt. Die Prinzessin spielt Volleyball in ihrer Freizeit, während der Prinz den Fußball bevorzugt. Beide spielen Gitarre, Prinzessin Lucy singt auch. Ihre Hobbys sind auf ihrem Orden dargestellt, der die Form eines Zeltes hat – Anspielung auf ihr Kennenlernen.

Sitzung Am 23.Februar findet dann ab 14.11 Uhr, ebenfalls im Saal Goldener Hirsch, die Sonntagssitzung des Kinderkarnevals statt. Zu dieser Sitzung dürfen ausschließlich Kinder in den Saal. Beide Sitzungen werden durch Jux und Klamau, dem Kinderkarneval des Hülser SV, ausgerichtet.

Breetlookszug Den außergewöhnlichen 44. Geburtstag wird das Team von Jux und Klamau auch besonders feiern. Das neue Prinzenpaar nebst Gefolge ist am 25.Februar, am Veilchendienstag, mit einem eigenen Wagen am Breetlookszug in Hüls dabei. Dieser Karnevalszug findet traditionsgemäß alle zwei Jahre in Hüls statt.