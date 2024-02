Karneval in Krefeld 2024 So zog der Tulpensonntagszug durch Gellep-Stratum

Gellep-Stratum · Um 14.11 Uhr hieß es auch für den letzten Krefelder Zug an diesem Wochenende: Helau und los! In Gellep-Stratum begrüßten die Zuschauer die Karnevalisten in bunten Kostümen. Das sind die Bilder dazu.

11.02.2024 , 15:30 Uhr

17 Bilder So toll war der Tulpensonntagszug in Gellep-Stratum 17 Bilder Foto: Alexander Forstreuter

Von Petra Diederichs