Karneval in Krefeld 2024 So war der Rosenmontagszug in Krefeld

Das Kinderprinzenpaar Tom II. und Emma I. von Krefeld Stahldorf zieht in der efeuumrankten Burg am närrischen Volk vorbei. Überhaupt sind es Burgen, die es gleich in einer Vielzahl im Zug zu bewundern gilt. Die Krefelder Pinguine sind in einer Burg unterwegs, und die Leibgarde der Prinzessin rollt mit gleich drei Burgen samt Kanone und Wehrturm an. Schiffe sind im Krefelder Zug ebenfalls gut vertreten, angefangen vom Schiff der Prinzengarde bis hin zu den Schiffen der Krefelder Marine, die unter anderem ihr „Schlawienchen“ zu Wasser gelassen haben.