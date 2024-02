Karneval in Krefeld 2024 Karnevalsspendenaktion soll dank großem Erfolg 2025 wieder stattfinden

(jeku) Genauso hatten es sich Oppums Kinderkarnevalsprinzessin Maria I. und ihr Team vorgestellt: Rund 170 Gäste feierten in der vergangenen Woche eine rauschende Party im Haus Gietz und sammelten dabei noch eine ordentliche Summe für krebskranke Kinder. Es war die erste Benefizkarnevalssitzung in Krefeld und dabei so erfolgreich, dass die Planungen für das kommende Jahr bereits laufen. Initiiert wurde die Veranstaltung von der 14-jährigen Maria Blome, die als Zweijährige selbst an Blutkrebs erkrankt war und seitdem gemeinsam mit ihrer Familie immer wieder Spendenveranstaltungen organisiert, die dem Förderverein zugunsten krebskranker Kinder Zugutekommen.