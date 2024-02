Karneval in Krefeld 2024 Jecken ziehen bunt verkleidet durch Oppum

Um 13.30 Uhr startete der Karnevalszug dann offiziell – zur Freude der zahlreichen Oppumer, Krefelder und Besucher aus dem Umland. Alle zwei Jahre zieht der Karnevalszug durch Oppum. Im vergangenen Jahr musste er ausfallen, und auch in diesem Jahr stand der Kostenpflichtiger Inhalt Zug zunächst auf der Kippe, da die Auflagen und das Sicherheitskonzept finanziell kaum zu stemmen waren. Doch Hilfe vonseiten der Stadt und aus der Wirtschaft brachten kurz vor Knapp die erhoffte Kehrtwende. Am Samstag dann hieß es endlich wieder: „Dä Zoch kütt“. Angelehnt an die 950-Jahr-Feier im Jahre 2022 lautet das Motto „Alle sind dabei, Oppum ist 950 plus 2“.