Karneval in Krefeld 2024 Der Rosenmontagszug startet

Der Zugweg in diesem Jahr ist neu, dafür haben zwei Großbaustellen rund um den Krefelder Hauptbahnhof gesorgt. So ziehen die Karnevalisten diesmal von der Uerdinger Straße in die Viktoriastraße, über den Bismarckplatz in die Cracauer Straße, von dort in die Königstraße, weiter über die Carl-Wilhelm-Straße bis zum Rathaus. Hier wird das Geschehen wie gewohnt kommentiert und mit Stimmungsmusik begleitet. Weiter geht es über die Schneider- und St.-Anton-Straße erneut in die Königstraße, zum Südwall und in die Fußgängerzone. Im Bereich des Neumarktes gibt es ein gastronomisches Angebot zur Stärkung. Denn der Zug zieht noch weiter über die Markt- in die Hubertusstraße, zur Nord- und Sternstraße, bis er über den Friedrichplatz, die Friedrichstraße und dann wieder die St.-Anton-Straße endlich den Ostwall erreicht. Hier endet der farbenprächtige Rosenmontagszug.