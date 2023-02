Karneval in Krefeld 2023 Krefelds niedlichster Karnevalszug

Mirac ist noch kein Jahr alt, und trotzdem ist er schon ein Superheld. Schüchtern kuschelt sich der kleine verkleidete Spiderman an seine Tagesmama Selma Pekin. Ob er weiß, dass die Kostümprobe auf dem Spielplatz mit seinen Freunden der Auftakt zu einer ganz besonderen Veranstaltung ist? Vermutlich nicht, doch das hindert ihn und die wilde Bande nicht daran, mit wehenden Umhängen und maskiert den Spielplatz am Wetscheshof mit selbst gebasteltem Konfetti zu dekorieren. Am Tulpensonntag wird es Ernst für den Zwergenclub, dann dürfen die Kinder gemeinsam mit ihren Familien beim Stahldorfer Kinderkarnevalszug mitlaufen und Kamelle verteilen.