Narren ziehen durch Krefeld Elf (un)sinnige Gadgets für den Karneval

Dicht an dicht im Karnevalsgedränge, da kann es passieren, dass eine Hand dahin greift, wo sie nicht hingehört. Zudem löst Alkohol Hemmungen, übergriffige Flirterei oder eine ungewollte Rempelei können schnell in einen Tumult umschlagen. Ist es also ratsam, Pfefferspray mit sich zu führen? Nein, sagt der Krefelder Kriminalhauptkommissar Jörg Grothus. Zum einen können sich Ungeübte in Stresssituationen mit Pfefferspray selbst verletzen, ebenso wie andere, etwa wenn man es im Eifer des Gefechts falsch herum hält oder der Wind ungünstig steht. Ebenfalls sollte man Pfefferspray nie in geschlossenen Räumen wie etwa einem Festsaal anwenden, sagt der Experte. „Wir befinden uns hier immer im Bereich einer gefährlichen Körperverletzung.“