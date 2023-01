Der liebe Jung Krefelds letzter Büttenredner

Er ist der Letzte seiner Art in Krefeld. Vielleicht gibt es noch Eigengewächse in den Vereinen, die in die Bütt steigen, aber „der“ Büttenredner, der durch die Säle tingelt und dies seit vielen Jahren: Den gibt es nicht mehr. Bis auf Andreas Dams. Sein Lebensweg zeigt auch, wie der Karneval sich verändert, wie bestimmte Traditionen abbrechen, was nicht nur schlecht ist: „Plumpe Witze über Ehefrauen und Beamte funktionieren nicht mehr“, sagt Dams etwa. Er sagt aber auch irgendwann: „Das Gemütliche geht verloren.“ Ein bisschen Wehmut ist auch dabei. Denn Dams wurde in einer Zeit groß, in der viele Karnevalsgesellschaften gleich mehrere Büttenredner hatten. Wo sind sie geblieben?