Karneval 2023 in Krefeld Viel Spaß und ein Abschied bei der Creinvelt-Sitzung

„Freudig begrüße ich mich selber in der Bütt“, rief der Sitzungspräsident und strebte ans Rednerpult. Schorsch Rupp als Spottdrossel zeigte am deutlichsten, dass Creinvelt unter dem Begriff „fi-ere“ nicht nur Mundart und Streifendeutsch, Wortspiele und kreativen Humor versteht, sondern die Freiheit des Narren zur Kritik an bestehenden Missständen. In scharf konturierter Sprache arbeitete sich die Spottdrossel an Formen des Protestes ab, streifte Querdenker, Reichsbürger, für die er Einstein zitierte: „Der Hauptgrund für Stress ist der fälschliche Kontakt mit Idioten,“ erntete Lachstürme mit den Windungen heutiger Gendersprache, die Eltern zwinge, ihren Kindern Aufklärung nicht mehr allein mit Blumen und Bienen zu erteilen, sondern auch Blumen mit Blumen, Bienen, die wie Blumen aussehen, aber dennoch einen Stachel haben, usw. Nur die Liebe zähle, sei ja richtig, aber es zähle auch die Schönheit der deutschen Sprache. Dann zählte er auf, was in Krefeld seit Jahren liegengeblieben sei. Er forderte für Krefeld einen Doppelwumms, aber zitierte auch Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“