Karneval in Krefeld 2023 Der Zug ist unterwegs!

Der Krefelder Rosenmontagszug ist einmal mehr der Höhepunkt im Karneval. Tausende Menschen in phantasievollen Kostüme stehen am Straßenrand. Die Kamelle fliegen, die Kinder sammeln fleißig. wir zeigen eine Auswahl der schönsten Kostüme der Narren, die am Wegesrand stehen.