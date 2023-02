Karneval 2023 in Krefeld Fußgruppen sind das Salz in der Suppe beim Rosenmontagszug

Der Krefelder Rosenmontagszug ist lieb gewonnene Karnevalstradition und sozusagen das Schaulaufen vieler Fußgruppen, die sich mit viel Fantasie bunt verkleidet haben, durch die Stadt ziehen und den direkten Kontakt mit den Tausenden von Mitfeiernden am Straßenrand entlang des Zugweges suchen. Hier ein Bützje, dort ein fröhliches Helau und ein paar Kamelle direkt in die Tüte des jecken Nachwuchses – so sieht das Leben der närrischen Fußgruppen an den Hochtagen der fünften Jahreszeit aus.