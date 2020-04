Krefelder Künstler : Die Frau, die das Esters-Gartenhaus rettete

Krefeld 20 Jahre lang hatte die Keramikerin ihr Atelier im Garten von Haus Esters. Als es abgerissen werden sollte, reif sie den Denkmalschutz auf den Plan. Heute arbeitet Karin Habermann in der Nähe der Linner Museen. Diese Erfahrungen bereichern ihre Arbeit.

Gerhard Storck war bekannt für klare Worte. „Lieber ein guter Handwerker als ein schlechter Künstler“, sagte der damalige Direktor der Krefelder Kunstmuseen der jungen Bewerberin. Damit hatte Karin Habermann den Zuschlag und durfte mit ihrem Keramikatelier das Gartenhaus hinter Haus Esters beziehen. „Martin Lersch hatte von Storck die Erlaubnis erhalten, das frisch sanierte Gartenhaus zu nutzen. Als Lersch sein Künstlerstipendium in Aix en Provence antrat, wurde ich also seine Nachfolgerin“, erzählt sie. Gute Erinnerungen verbindet sie mit der Zeit. Hexenhütte nennt sie das Häuschen liebevoll: „Es gab kein fließendes Wasser. Ich hatte eine Regentonne und durfte mir Kanister im Museum füllen. Es war toll. Ich habe dort sogar geheiratet und ein großes Gartenfest gefeiert.“ Mit dem Hausmeisterehepaar Franken hat sie sich bestens verstanden.

Als Karin Habermann das außergewöhnliche Atelier 1980 übernahm, hatte die gebürtige Krefelderin gerade ihre Ausbildung zur Scheibentöpferin absolviert und sich als Gasthörerin im Fach Keramik-Design an der damaligen Fachhochschule Niederrhein eingeschrieben. Seit 1989 ist sie Keramikmeisterin. Profitiert hat sie künstlerisch, vor allem aber menschlich von den spannenden Begegnungen, die ihr die unmittelbare Museumsnähe bot. Sie lernte die Künstler kennen, die drinnen ihre Ausstellungen vorbereiteten. Mit Norbert Prangenberg, der als Mies-van-der-Rohe-Stipendiat in der Künstlerwohnung der Villen residierte, hat sie vieles verbunden, erzählt sie: „Er kam abends oft zu Besuch vorbei.“

Für das Wissenschaftsmagazin „Terra X“ hat die Keramikerin einen Schreckstein gefertigt, eine Art Dachziegel mit Gesicht, der in mittelalterlichen Häusern unter dem Giebel angebracht wurde, um Geister fern zu halten, sowie einen Bartmannskrug. Die Sendung vom 5. April, 19.30 Uhr, im ZDF ist ein Jahr lang in der Mediathek abrufbar.

Seit 2002 arbeitet Karin Habermann in Linn an der Rheinbabenstraße - das Textilmuseum und das Museum Burg Linn sind nur einen Sprung entfernt. Hier entstehen Gefäße und Drehkeramiken, die in ihrer Dezentheit bestechen. Wie die Bauhaus-Lehre es predigte, stellt Karin Habermann Qualität in den Vordergrund und betont sie mit zurückhaltendem Dekor.