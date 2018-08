Karate: Nakayama Gedächtnisturnier in Krefeld

Die Entscheidung: Wer hat beim „Kata-Einzel“ gewonnen beim Nakayama-Gedächtnisturnier in der Turnhalle des Berufkollegs Uerdingen. Foto: Alexander Raitz von Frentz

Uerdingen Beim Karate-Turnier treffen Kämpfer aus verschiedensten Vereinen aufeinander. Vom Weiß- bis zum Schwarzgurt ist alles dabei.

Gellende „Kiais“ hallen durch die Turnhalle des Berufskollegs Uerdingen. Immer wieder hört man sie. „Kiai“, das ist ein Kampfschrei, den die Karatekämpfer, die beim Nakayama Gedächtnisturnier des Krefelder Vereins „Nakayama“ antreten ausstoßen. Einer dieser Kämpfer ist Joshua Lackermeier aus dem Verein „Yorokobi“ aus St Tönis. Er erklärt: „Das ist ein Kampfschrei, der darauf abzielt, noch mehr Energie in die Technik zu legen und die Anspannung aufrecht zu erhalten.“Joshua ist 16 Jahre alt und trägt den blauen Gürtel.

Blaugurt, das ist der 5. Kyu-Schülergrad. Es fängt an mit der Gürtelfarbe Weiß („9. Kyu“). Danach kommen Gelb („8. Kyu“), Orange („7. Kyu“), Grün („6. Kyu“), Blau („5./4. Kyu“), Braun („3. bis 1. Kyu“) und Schwarz („1. bis 10. Dan“). Dabei heißt „Kyu“ Schüler und „Dan“ Meister.

Wie der Name schon verrät, wird dieses Turnier zum Gedenken an den japanischen Karate-Meister Nakayama Masatoshi veranstaltet. Er lebte von 1913 bis 1987 und verfügte zu seiner Zeit über den höchsten Karate-Grad, nämlich den 10. Dan, 10. Schwarzgurt.

Beim Turnier werden die Kämpfer nach ihren Gürtelgraduierungen und nach Geschlecht aufgeteilt. Da es bei diesen Graduierungen keine Altersrichtlinien gibt, kann es durchaus vorkommen, dass ein Erwachsener und ein Kind, die denselben Gurt tragen, gegeneinander antreten müssen. So bleibt der komplette Wettkampf die ganze Zeit über spannend.

Den Anfang macht die Wettkampfdisziplin „Kata Einzel“. Kata ist eine Art Choreographie einzelner Techniken, wie beim Tanzen nur ohne Musik. Diese haben eine bestimmte Reihenfolge je nach Schwierigkeitsgrad und Gürtelfarbe. In dieser Disziplin setzt sich an diesem Tag zum Beispiel Grüngurtin Luisa Rieger gegen ihre meist ältere Konkurrenz durch und schafft somit in ihrer Gürtelgruppe den Einzug ins Finale.