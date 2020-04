Vorfall in Krefeld : Kampfsporterfahrene Frau wehrt Räuber ab

Krefeld Eine 54-jährige Frau hat in der Sparkasse einen Räuber abgewehrt. Uns berichtet sie, wie es dazu kam – sie hat früher Kampfsport betrieben; die Reflexe saßen noch. Die Polizei empfiehlt die Teilnahme an Selbstbehauptungskursen.

Donnerstag, Sparkasse in Krefeld. Die 54-jährige Frau, die wir hier Luise nennen, weil sie anonym bleiben will, verlässt die Sparkasse. In dem Moment rechnet sie noch nicht damit, was ihr wenige Augenblicke später passieren wird: ein Überfall. Es ist viel Betrieb an dem Tag. Sie ist noch keine fünf Meter von der Sparkasse entfernt, da fasst sie jemand von hinten am rechten Oberarm. „Geld her“, sagt eine Männerstimme. Luise reagiert instinktiv: Sie dreht sich um und schreit, so laut sie kann. Der Täter lässt sofort von ihr ab und läuft davon. Luise ist schockiert und zur selben Zeit euphorisch: Sie hat den Täter tatsächlich in die Flucht geschlagen. Ein Gedanke schießt ihr sofort in den Kopf: „Ich kann es noch!“