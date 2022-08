Kammerkonzert in Krefeld : Collegium Musicum begeistert das Publikum in der Christuskirche

Krefeld Das Konzert in h-Moll für Kontrabass und Streicher von Giovanni Bottesini entwickelte sich zum Höhepunkt des dargebotenen Programms.

Heinz Klaus, der Dirigent des Collegium Musicum Krefeld , freut sich am Sonntag bei seiner Begrüßung: „Schön, dass Sie trotz des herrlichen Wetters den Weg zu uns gefunden haben.“ Die Kühle des Backsteingemäuers der Christuskirche kann bei hohen Temperaturen durchaus ein Grund sein, auch dort ein Konzert zu besuchen. Am späten Sonntagnachmittag gab das Kammerorchester hier sein Sommerkonzert.

Kurzweilig führt der Leiter des Laienorchesters das Publikum in das Programm ein. Es beginnt mit der Suite in d-Moll von Marc-Antoine Charpentier (1634-1704), einem Komponisten, der – so schildert Klaus – lange Zeit vergessen war, uns heute aber wegen der von ihm stammenden Eurovisionsmelodie durchaus vertraut ist. Eine barocke Suite vereint einige Tänze, die das Laienorchester auch in ihrer Unterschiedlichkeit klar herausstellt. Besonders reizvoll sind die Interpretationen der Sarabande und der Passecaille mit den Wechseln zwischen einen Trio aus dem Orchester und dem kompletten Orchester.