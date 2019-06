Kunst in Krefeld : Die vielen Gesichter des Bauhaus im KWM

Kunst in Krefeld

Ingrid Skiebe (l.) mit Museumsleiterin Katia Baudin vor den Arbeiten von Robert Rotar, die neu in der Sammlung sind. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im Kaiser-Wilhelm-Museum sind ab Donnerstag Abend Werke aus der eigenen Sammlung zu sehen, die Bezüge zum Bauhaus haben. Große Namen sind vertreten: Kandinsky, Klee, Schlemmer, Itten. Aber viele Entdeckungen gibt es auch.

„Von Albers bis Zukunft. Auf den Spuren des Bauhauses“ heisst es ab heute Abend im Kaiser Wilhelm Museum. Große und kleine Namen, bekannte und unbekannte Werke, mehrfach Gesehenes und nie Gezeigtes präsentieren die beiden Kunsthistorikerinnen Magdalena Holzhey und Sylvia Martin in der ersten Etage des Museums am Joseph-Beuys-Platz.

Zum Beispiel in Raum 1, der mit „Meister und Schüler*innen“ betitelt ist. Hier sind die Künstler Wassily Kandinsky, Paul Klee und Gerhard Marcks, Lyonel Feininger, Johannes Itten und Oskar Schlemmer mit Arbeiten vertreten – alles aus eigenem Bestand!

100 Jahre Bauhaus – Spurensuche in Viersen

100 Jahre Bauhaus : 100 Jahre Bauhaus – Spurensuche in Viersen

Johannes Itten ist in dieser Präsentation nicht mit Werken vertreten, doch haben die beiden Kuratorinnen das Faksimile von Ittens Tagebuch mit einem Umfang von 150 Seiten digitalisiert. Es wird hier projiziert und zeugt von Ittens Kunstverständnis, der von 1919 bis 1923 Formmeister am Bauhaus war und von 1932 bis 1938 die Höhere Fachschule für textile Flächenkunst in Krefeld leitete.