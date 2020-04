Kunstmuseen Krefeld : Post fürs „Kaiser William Museum“

Krefeld Während der Schließung der Kunstmuseen soll die Aktion „Stay Home – Mail Art!“ einladen, „Zwangspausen-Kunstwerke“ im Briefformat oder als E-Mail zu schicken, die später ausgestellt werden.

Die reiche Sammlung der Grußkarten, Fotos, Briefe und signierten Einladungen von Gilbet & George, so hoffen Museumleiterin Katia Baudin und ihr Team, soll dazu inspirieren, selbst als Mail-Art-Künstler tätig zu werden. In den 1970er-Jahren entstand diese Kunstform, die per Post unters Volk gelangte. Bis heute ist es ein Anliegen von Gilbert & George, viele Menschen zu erreichen, Botschaften zu verbreiten und subversiv Politik zu machen. Kunst für alle ist der Anspruch der beiden Briten, und den setzen sie um mit einer spielerischen Note, die bis ins Naive schlagen kann und manchmal so kitschig wirkt, dass es schon wieder provoziert.