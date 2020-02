Kunst in Krefeld : Porzellanmalerei und Musik im Kaiser-Wilhelm-Museum

Krefeld Der lange Donnerstag im Museum steht im Zeichen der Volkskunst: „Kult formt Kunst“.

(ped) Bauernmalerei oder Porzellandekor: Was heute als Kunsthandwerk klassifiziert wird, hat vor einem Jahrhundert die Kunst inspiriert. Die Künstler und Künstlerinnen im frühen 20. Jahrhundert haben sich faszinieren lassen von der Volkskunst. Die Ausstellung „Folklore & Avantgarde“ im Kaiser-Wilhelm-Museum zeigt die Einflüsse auf die modernen Künste. Der Faszination für Volkskunst ist auch der „KunstImPuls“ am Donnerstag, 6. Februar, im KWM-gewidmet.

Von 17 bis 21 Uhr können Besucher das Museum erleben, sich in Kurzführungen die laufende Ausstellung näher bringen lassen und auch selbst aktiv werden. „Kult formt Kunst. Tradition in der Moderne“ ist der lange Museumsdonnerstag überschrieben. In Workshops mit Anja Dolezalek-Watson kommt das Handwerk der Porzellanmalerei in den Blick. Musikalisch begleitet wird der Abend von der Krefelder Mundart-Familien-Band Schäng Blasius Flönz Rakete.